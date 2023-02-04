درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 فى محافظات مصر

مع بداية أول أيام الأسبوع، حرص قطاع عريض من المواطنين قبل الخروج من منزلهم على معرفة درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سيشهد اليوم استمرارًا لانخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

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درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 في محافظات مصر

ويسود طقس بارد بالصباح الباكر، اليوم السبت ومعتدل نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وكذلك في شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جميع السواحل الشمالية، ومائل للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس بارد ليلا في شمال البلاد إلى محافظات القاهرة الكبرى وشديد البرودة بجنوب البلاد.

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حالة الطقس اليوم



كما تتوقع هيئة الأرصاد في مصر، أن يشهد اليوم السبت سقوط أمطار خفيفة إلى مطر متوسط على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الوجه البحري وجميع السواحل الشمالية الشرقية وفي وسط سيناء بفترات متقطعة، وفرص لكي تكون الثلوج على قمة جبال موسى وفي سانت كاترين .

وفيما يلى بيان ببعض درجات الحرارة:

المدن والعواصم في الكثير من محافظات الجمهورية