السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية أول أيام الأسبوع، حرص قطاع عريض من المواطنين قبل الخروج من منزلهم على معرفة درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سيشهد اليوم استمرارًا لانخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

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درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 في محافظات مصر

 

ويسود طقس بارد بالصباح الباكر، اليوم السبت ومعتدل نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وكذلك في شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جميع السواحل الشمالية، ومائل للدفء في  جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس بارد ليلا في شمال البلاد إلى محافظات القاهرة الكبرى وشديد البرودة بجنوب البلاد.
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حالة الطقس اليوم
 

كما تتوقع هيئة الأرصاد في مصر، أن يشهد اليوم السبت سقوط أمطار خفيفة إلى مطر متوسط على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الوجه البحري وجميع السواحل الشمالية الشرقية وفي وسط سيناء بفترات متقطعة، وفرص لكي تكون الثلوج على قمة جبال موسى وفي سانت كاترين .

وفيما يلى بيان ببعض درجات الحرارة:

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 المدن والعواصم في الكثير من محافظات الجمهورية

  • درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09  والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 العظمى 16
  • درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 03 والعظمى 12
  • درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 10 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 16
  • درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20
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