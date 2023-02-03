السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ناشئ ببرنامج «كابيتانو مصر»: بعد 5 سنوات هكون فى الأهلى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أجرى الإعلامي إبراهيم فايق، حوارا سريعا مع الناشئ زيزو أحد لاعبي بطولة كابيتانو مصر برنامج اكتشاف المواهب الكروية في المنطقة والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال اللاعب زيزو لاعب فريق علي أبو جريشة، إنه سعيد للتواجد في البطولة من بين 50 ألفا تقدموا للبرنامج وأن أكثر ما يخاف منه الخسارة لعدم خروج أحد من لاعبي فريق.

وأكد أن البرنامج أضاف له الكثير على رأس الإيجابيات النظام السلوك وغيرها وردا على إجابة إبراهيم فايق بأين يرى نفسه بعد 5 سنوات فكان الرد في النادي الأهلي.

 

وبدأت قبل قليل الحلقة الرابعة عشرة من برنامج كابيتانو مصر والتي تشهد مباراة قوية للغاية بين فريقي «علي أبو جريشة» بقيادة الكابتن محمد اليماني وفريق «مسعد نور» بقيادة الكابتن عبد الستار صبري.

وتشهد حلقة اليوم تواجد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق ضيفا على البرنامج لليوم الثاني على التوالي، وبدأ إبراهيم بتحفيز اللاعبين على الاجتهاد في المباراة وبدأ في مداعبتهم بالحديث ليدخل الفريقين في تحدي ما قبل المباراة.

وخلال حلقة أمس عرضت الحلقة الكثير من المفاجآت والمواقف الإنسانية، وحلّ الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق ضيفًا عليها، وأشاد بفكرة البرنامج، واصفًا إياه بأنه «عالمى»، ويساعد على اكتشاف الموهوبين والمميزين فى كرة القدم.

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