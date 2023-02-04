تقرير دولي: 2023 سيكون الأفضل إنفاقا بين السائحين

كشف تقرير للمجلس الدولى للسياحه والسفر wttc، عن أن تغيير اتجاهات سفر المستهلكين في عام 2022 وما بعده، أن الاستدامة هي عنصر أساسي في جدول أعمال السفر، حيث يتوق المسافرون إلى تقليل انبعاثات الكربون ودعم السياحة المستدامة.

وأضاف التقرير أن عام 2023 سيكون أفضل عام من حيث إنفاق المسافرين، موضحا أنه على الرغم من المخاوف بشأن التضخم وأزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، قال ما يقرب من ثلث (31٪) المسافرين إنهم يعتزمون إنفاق المزيد على السفر الدولي هذا العام أكثر مما كان عليه الحال في عام 2022.

في العام الماضي، بعد أكثر من عامين من اضطراب السفر، أوضح المسافرون أن حبهم للتجول ما زال حيًا للغاية، مع زيادة بنسبة 109٪ في عدد الوافدين الدوليين بين عشية وضحاها، مقارنة بعام 2021.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC، إنه أصبح الطلب على السفر الآن أقوى من أي وقت مضى، ويظهر تقريرنا أننا سنشهد هذا العام انتعاشًا كبيرًا، ومن المقرر أن يكون عام 2023 عامًا قويًا للغاية بالنسبة للسفر والسياحة، لافتة إلى أن سياحة الاستدامة هي على رأس جدول أعمال المسافرين، ويسلط المستهلكون الضوء على القيمة التي يضعونها لحماية الطبيعة والسفر بمسؤولية".

وقالت جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com Group، إن السفر والسياحة قوة قوية في دفع الاقتصاد العالمي، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وانتشال المجتمعات من الفقر.

وتتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما تتمتع به من اقتصادات ديناميكية وطبقة متوسطة سريعة النمو، بمكانة جيدة للاستفادة من نمو الصناعة وأخذ مكانها كرائد في اقتصاد السياحة العالمي.

وأضافت جين: «أنا متفائل بشأن الزخم الإيجابي لاستئناف السفر العالمي ونموه في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي من قبل المستهلكين الصينيين في البر الرئيسي، ما سيساعد في تسريع الانتعاش والتنمية في جميع أنحاء العالم».