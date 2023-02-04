السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقرير دولي: 2023 سيكون الأفضل إنفاقا بين السائحين

جوليا سيمبسون
جوليا سيمبسون

 كشف تقرير للمجلس الدولى للسياحه والسفر wttc، عن أن تغيير اتجاهات سفر المستهلكين في عام 2022 وما بعده، أن الاستدامة هي عنصر أساسي في جدول أعمال السفر، حيث يتوق المسافرون إلى تقليل انبعاثات الكربون ودعم السياحة المستدامة.

وأضاف التقرير أن عام 2023 سيكون أفضل عام من حيث إنفاق المسافرين، موضحا أنه على الرغم من المخاوف بشأن التضخم وأزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، قال ما يقرب من ثلث (31٪) المسافرين إنهم يعتزمون إنفاق المزيد على السفر الدولي هذا العام أكثر مما كان عليه الحال في عام 2022.

في العام الماضي، بعد أكثر من عامين من اضطراب السفر، أوضح المسافرون أن حبهم للتجول ما زال حيًا للغاية، مع زيادة بنسبة 109٪ في عدد الوافدين الدوليين بين عشية وضحاها، مقارنة بعام 2021. 

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC، إنه أصبح الطلب على السفر الآن أقوى من أي وقت مضى، ويظهر تقريرنا أننا سنشهد هذا العام انتعاشًا كبيرًا، ومن المقرر أن يكون عام 2023 عامًا قويًا للغاية بالنسبة للسفر والسياحة، لافتة إلى أن سياحة الاستدامة هي على رأس جدول أعمال المسافرين، ويسلط المستهلكون الضوء على القيمة التي يضعونها لحماية الطبيعة والسفر بمسؤولية".

وقالت جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com Group، إن السفر والسياحة قوة قوية في دفع الاقتصاد العالمي، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وانتشال المجتمعات من الفقر.

وتتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما تتمتع به من اقتصادات ديناميكية وطبقة متوسطة سريعة النمو، بمكانة جيدة للاستفادة من نمو الصناعة وأخذ مكانها كرائد في اقتصاد السياحة العالمي.

وأضافت جين: «أنا متفائل بشأن الزخم الإيجابي لاستئناف السفر العالمي ونموه في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي من قبل المستهلكين الصينيين في البر الرئيسي، ما سيساعد في تسريع الانتعاش والتنمية في جميع أنحاء العالم».

المجلس الدولى للسياحة والسفر السياحة والسفر السائحين الوافدين انفاق السائحين أموال المسافرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

حدث ليلا.. سقوط «تاجر عملة» بالتجمع و12 «عصابة» لسرقة السيارات

أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم

لليوم الـ158 على التوالى.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ «كلنا واحد»

إصابة مسن بطلق ناري في الرأس بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين