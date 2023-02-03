الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع حاد في أسعار الذهب داخل مصر.. وعيار 21 يسجل أدنى سعر

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بفعل التراجع الحاد في سعر الأوقية بالبورصة العالمية مع صعود سعر صرف الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، والتي عززت من التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل، بدعم من الأوضاع القوية في سوق العمل الأمريكي.

اقرأ ايضا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي


 

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر، تراجع بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 1720 جنيهًا، تراجعت الأوقية الذهب بنحو 39 دولارًا، لتسجل مستوى 1877 دولارًا.


وسجل سعر الذهب عيار 24 سجل 1965 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1146 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 14785 جنيهًا.

txt

ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

txt

بسبب قوة الدولار.. أسعار الذهب تتجه لانخفاض أسبوعي

سبب انخفاض سعر الذهب في مصر


كما أن إيجابية أداء بيانات سوق العمل الأمريكي خلال شهر يناير الماضي، كان لها تأثير سلبي على أسعار الذهب، حيث انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى مستوى 3.4% خلال نفس الفترة، بما يفوق توقعات والتي أشارت لاستقراره عند 3.6%، وذلك بعدما سجلت البطالة خلال ديسمبر الماضي نحو  3.5%، كما ارتفع معدل التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 517 ألف وظيفة، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنحو 193 ألف وظيفة، وكانت القراءة السابقة قد سجلت إضافة الاقتصاد لحوالي 223 ألف وظيفة خلال ديسمبر الماضي، وتم تعديلها على نحو مرتفع إلى 260 ألف وظيفة.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

ـ أسعار الذهب أمس 

وسجل الذهب بالأسواق المحلية أمس تراجع بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1770 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1745 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 40 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات بالأسواق العالمية عند مستوى 1956 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم فى مصر سبب انخفاض سعر الذهب في مصر سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 14 سعر الجنية الذهب موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.. وسائل إعلام مصرية ودولية تحضر مؤتمر الإعلان الرسمي

اجتماعات وقرارات ومشاركات بمعرض الكتاب.. حصاد أنشطة «التضامن» خلال أسبوع

تجربة عالمية ثرية.. الإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم غدًا

منتدى شباب العالم.. انطلق في 2017 وشارك فيه 20 ألف شاب من 164 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية