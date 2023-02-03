الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص أحياء والقري التابعة لها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة والدائمة لأي شكل من أشكال التعديات ومخالفة قوانين البناء ورصد المخالفات والتعامل معها على الفور وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وأسفرت الحملات عن رصد وإزالة 5 حالات تعدٍ ومخالفات بناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان اليوم تمكنت من رصد وتنفيذ ثلاث حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٤٢ سهمًا، وتم التعامل الفوري مع تلك المخالفات وإحالة المخالفين للنيابه للحد من انتشار الأمراض وتوفير المحاصيل الزراعية. 

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كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل وأجهزتها التنفيذية اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية على مساحة ١٥٠متر وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامه وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حى غرب المدينة تمكن من رصد وتنفيذ إيقاف أعمال بناء مخالف للقانون بالمصاص الجديدة بمتابعة رئيس الحى وفنيين التنظيم والبيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون. 

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة او بالبناء المخالف للقانون وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدى الفورى لكل التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين والمتعدين دون أية استثناءات.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء قري وأحياء المنيا رؤساء الأحياء والقري اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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وائل لطفي

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