الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة شهر.. الطرق البديلة بعد الغلق الكلى لـ منشأة البكارى

الغلق الكلي لـ منشأة
الغلق الكلي لـ منشأة البكاري

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية في محيط الغلق الكلي بطريق منشأة البكاري بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة لمدة شهر. 

وقالت إنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التي تربطه مع الطريق الدائري "القوس الغربي" وذلك بطريق منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة (٧٥م) سيتم إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري في الموقع والاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة "شهر" ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الجمعة الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٣ حتي الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤ علي  أن تكون الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة. 

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية الآتية:- 

- تم تحويل شارع منشأة البكاري في الاتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري في محيط منطقة الأعمال إلي اتجاهين لحركة المرور. 

- تم استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطي قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للاتجاه الآخر الذي تم تحويله إلي اتجاهين. 

- حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الساعة) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطي التي تم استحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلي اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية. 

- ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من (٧٥ م) ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخري اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج "موجودة حاليًا" بالجزيرة الوسطي بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار اليها. 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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