ضبط مالك مستودع دقيق بقنا لتصرفه فى 7 أطنان دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وجرى ضبط مالك مستودع للدقيق بمحافظة قنا لتصرفه فى كمية قدرها "6,900 طن دقيق بلدى مدعم" ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.