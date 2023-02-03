الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ختام عروض أوبرا التليفون بالمسرح الصغير.. الليلة

الاوبرا
الاوبرا

تختتم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، عرض الأوبرا الكوميدية القصيرة "التليفون" للموسيقار الإيطالي العالمي كارلو مينويى.

العرض يشارك به عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد ويقدم على خشبة المسرح الصغير.

تدور أحداث الأوبرا فى فصل واحد حول شخصية لوسي التي تقضي معظم وقتها فى المحادثات الهاتفية ويحاول صديقها "بن" طلب يدها للزواج ويقاطعه رنين الهاتف باستمرار حتى يكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإخبارها برغبته هي الهاتف ويؤدى الشخصيات السوبرانو سلمي الجبالي والباريتون خالد سمير بالتبادل مع الباص باريتون عزت غانم، هذا إلى جانب مقتطفات من أشهر الأغاني الرومانسية التى تضمنتها الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها زواج فيجارو، دون باسكوال، لابوهيم، دون جيوفانى، الناى السحرى، روزالكا وغيرها.

يقوم بأداء الأعمال بالأوبرا السبرانو العالمية إيمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، رشا طلعت، جولي فيظي، داليا فاروق، عزت غانم، أسامة علي، ابراهيم ناجي، اسامة جمال، خالد سمير، رامي مصطفى.

الجدير بالذكر، أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1994 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

الدكتورة إيمان مصطفى الوسيلة الوحيدة المسرح الصغير الكوميدي إيمان مصطفى رومانسي روزا

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