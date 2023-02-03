كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلى قبل مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة استعدادًا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، غداً السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ملامح الخطة والتشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب خاصة بعدما وجد نفسه في حيرة عقب تألق الخط الهجومي بداية من محمد شريف وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر خلال المباراة الأولي أمام أوكلاند سيتي.

عقد كولر جلسة مع اللاعبين طالبهم بغلق ملف مباراة أوكلاند والتركيز بقوة في مواجهة الفريق الأمريكي والذي ستكون لديه رغبة في تخطي بطل إفريقيا.

وحذر السويسري، خلال حديثه، من التهاون أمام سياتل ساوندرز، خاصة أن البعض يتحدث عن سهولة المباراة في ظل فارق الخبرات وتاريخ الناديين، مؤكداُ أن الكرة لا تعترف سوى بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

وشدد كولر، أثناء الجلسة، على أن أى لاعب سيتخاذل أو يلعب بفردية ولا ينفذ تعليماته الفنية سيكون خارج حساباته الفنية في الفترة المقبلة.

من جانبه كلف السويسري مارسيل كولر جهازه المعاون والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو بتجهيز ملف شامل عن آخر 4 مباريات للفريق الأمريكي من أجل تحديد مواطن القوة والضعف للمنافس.

وطلب كولر من محلل الأداء التركيز على الخط الهجومي لفريق سياتل ساوندرز من أجل الحديث مع دفاع الأهلي على طريقة إيقاف خطورة الخصم خلال سير اللقاء من أجل الصعود إلى الدور قبل النهائي للبطولة.



الأهلي في المونديال.. السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من تدريبات الفريق اليوم



قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مران الفريق الرئيسي ظهر اليوم الجمعة سيكون مفتوحا لوسائل الإعلام المغربية والعالمية لمدة ربع ساعة من بداية المران، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته، أمس الخميس، دون راحة، حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.