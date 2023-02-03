قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعرب وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «CIA»، عن القلق بشأن احتمالات اندلاع المزيد من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاءت تصريحات رئيس المخابرات المركزية الأمريكية بعد الزيارة التي أجراها إلى إسرائيل وفلسطين، الأسبوع الماضي، في أعقاب تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، وبعد انتهاء زيارته إلى مصر، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

والتقى بيرنز، خلال تلك الزيارة، نظراءه من تل أبيب ورام الله، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشملت أجندة رئيس «CIA» العديد من الملفات بجانب محاولات منع التصعيد، أبرزها الملف النووي الإيراني، والتهديدات التي تمثلها إيران في المنطقة.