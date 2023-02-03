السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بخط الوجه البحري: تصل لـ130 دقيقة
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، الجمعة؛ نظراً لأعمال التطوير على بعض الخطوط، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة
ثانياً: خط القاهرة - السد العالي
- القاهرة- أسيوط مدة ٩٠ دقيقة
- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة
ثالثاً: خط بنها - بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة
رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة
خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة