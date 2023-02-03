الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بخط الوجه البحري: تصل لـ130 دقيقة

تأخيرات القطارات
تأخيرات القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، الجمعة؛ نظراً لأعمال التطوير على بعض الخطوط، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة- أسيوط مدة ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

السكة الحديد بخط الوجه البحري تصل لـ 130 دقيقة هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بخط الوجه البحري تصل لـ 130 دقيقة

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