طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والحرارة الصغرى 11 درجة

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع هطول أمطار على فترات متقطعة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 11 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.