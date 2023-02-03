تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس متهم بالانضمام إلى جماعه أسست على خلاف القانون وأحكامه 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة إليه عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.