«تصدوا معنا».. الشباب والرياضة تطلق سلسلة ندوات توعوية لمواجهة الشائعات بالوادى الجديد

بدأت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادى الجديد، سلسلة ندوات تثقيفية تحت شعار «تصدوا معنا»، للتوعية بخطورة الشائعات باعتبارها أحد عناصر حروب الجيل الرابع، حيث تستهدف الشباب والنشء والطلائع على مستوى المراكز والهيئات الشبابية والرياضية في المحافظة.

وأشاد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، أن المديرية ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، بدأت تنظيم ورش عمل وسلسلة ندوات بمراكز الشباب تحت شعار «تصدوا معنا»، ضمن فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.

من جانبها قالت المدربة هبة إبراهيم نور بكر، إن الندوات وورش العمل تتناول توعية الجميع بخطورة الشائعات، وأنه يجب على الجميع أن يعلم أن الشائعات تجد بيئتها الخصبة في المجتمعات التي تفتقد الوعى ويسودها الجهل وتنتشر فيها البطالة، ولأن الشائعات أشد خطرًا على المجتمع من حرب الإرهاب ومواجهة الأعداء.

وشهد مركز شباب المعصرة بمركز الداخلة، تنفيذ ندوة تثقيفية وتوعوية ضد حرب الشائعات بمشاركه ٣٠ مشاركا من شباب الجنسين على مدار يومين متتاليين، حيث تم التعريف والمفهوم العلمى، أن الشائعات حرب للعقول لذلك “تصدوا معنا”، تستهدف الشائعات وتحطيم معنويات الشعوب لتشكيل وجدانهم بأفكار مغلوطة وإدعائات كاذبه تهدد أمنهم وجوهر الشائعة يقوم على التأثير فى نفوس أكبر قدر ممكن من المواطنين ويؤثر على مصالح الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعمل على بناء فكر الإنسان المصرى لفهم الحقائق وإدراك سبل مواجهة الشائعات بالعلم والتدريب لتحقيق أهداف التنمية على أرض مصر والحفاظ على أمنها القومي.

وتم المحاور والمناقشات من قبل الشباب أثناء التدريبات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.