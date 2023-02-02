الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاعل كبير.. بورسعيد تقدم فنونها الشعبية في ثامن أيام معرض الكتاب

عروض فنية بمعرض الكتاب
عروض فنية بمعرض الكتاب

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة في تقديم العروض الفنية لجمهور ورواد المعرض في ثامن أيامه، وسط تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة.

على مسرح بلازا ٢ قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عروضها المميزة المعبرة عن التراث البورسعيدي وتضمنت فقرات: "السمسمية، الصياد، آه يا لالي، أم الخلول، يا طير يا رمادي، البحرية"، تصميم وتدريب الفنان محمد صالح.

ويشرف على برنامج العروض الفنية للهيئة بمعرض الكتاب الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفذه الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية وتستمر فعالياته حتى ٦ فبراير الحالي.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الخميس، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثامن أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

عروض فنية بمعرض الكتاب
عروض فنية بمعرض الكتاب
عروض فنية بمعرض الكتاب
عروض فنية بمعرض الكتاب
البورسعيدي التجمع الخامس الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدولي للكتاب العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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