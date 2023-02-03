الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

بوابة الأزهر للنتائج.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، حيث اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية الازهرية 2022-2023.

ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، رابط بوابة الأزهر للنتائج، وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول بالتفاصيل.

تفاصيل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للفصل الدراسي الأول 2023

وجاءت نسب نجاح  الطلاب في نتيجة الصف الثالث الأزهري"2022- 2023"، أن عدد إجمالي الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر حوالي 136.587 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50% حوالي 18.899 طالبًا وطالبة بنسبة 12.12%، وجاء عدد الطلب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 158.360 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 155.486 طالبًا وطالبة.

رابط بوابة الأزهر للنتائج للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول

ويمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري الحصول على نتيجة امتحانتهم للفصل الدراسي الأول، من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج وكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك عبر هذا الرابط «من هنا».

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

  1. الدخول على رابط بوابة الأزهر للنتائج «من هنا».
  2. اختيار المرحلة (الابتدائية - الاعدادية).
  3. اختيار المنطقة التعليمية.
  4. ادخال رقم الجلوس بالأرقام الإنجليزية.
  5. اضغط على بحث لتظهر النتيجة بجميع التفاصيل.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

 

كانت بوابة الأزهر للنتائج قد وضعت إعلان على صفحتها، لتوضيح أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الموجودة على بوابة الأزهر للنتائج هي نتيجة استرشادية ولا يعتد بها، و للتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد.

تناولنا فى هذا التقرير رابط بوابة الأزهر للنتائج وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023، مع خالص التمنيات لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري بالنجاح والتوفيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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