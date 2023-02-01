رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

مع بداية إجازة نصف العام الدراسي شغل الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه يتاح لطلاب الشهادة الإعدادية بالدخول على لينك موقع وزاره التربية والتعليم المصرية لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية، منوهًا إلى أن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتستعرض الدستور بهذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، نصائح مهمة للطلاب بشأن إجازة منتصف العام الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم في مصر، أكدت خلال تقرير لها، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسبوع الثاني في إجازة نصف العام، والتي قد بدأت في يوم 28 يناير الماضي وتمتد إلى يوم 9 فبراير 2023، منوها أنه عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية يتاح معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن كافة الامتحانات تمت بشكل منتظم فيما عدا بعض من المحاولات الفردية للغش والتي قد تم رصدها، منوها أن كافة نتائج الامتحانات في الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، قد تم إعلانها عقب الانتهاء من جميع أعمال التقدير ورصد كافة الدرجات من خلال المدرسة، كما قد تم إتاحة لينك موقع وزارة التربية والتعليم في مصر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.

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نصائح مهمة للطلاب بشأن إجازة منتصف العام الدراسي

وفي سياق متصل، قد قدمت مرفت عويس، بصفتها خبيرة تربوية، الكثير من النصائح التربوية للطلبة بالتزامن مع موعد إجازة نصف العام الدراسي، وأولها استغلال الإجازة الاستغلال الأمثل بتعلم لغات جديدة وإتقان عدد من المهارات المختلفة في الكمبيوتر تفيده خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن التنمية لموهبته بشكل جيد.

وحثت مرفت عويس خلال حديث صحفي، على ضرورة الاستفادة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، منوها أن المعرض يشتمل على أمرين مهمين للطالب الأول هو التثقيف بالاطلاع وقراءة كتب جديدة والثاني هو الترفيهية.