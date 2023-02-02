الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بمخلفات في محيط سور المنطقة الأثرية بالجيزة

الحماية المدنية بالجيزة
الحماية المدنية بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب بمخلفات في محيط سور المنطقة الأثرية غرب المحافظة.

البداية كانت بورد بلاغ إلى مسئول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة تلاها ارتفاع ألسنة النيران بميدان الرماية دائرة قسم شرطة الهرم.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمخلفات بجوار سور المنطقة الأثرية من الخارج، وتمت السيطرة على الحريق دون امتداده إلى الداخل مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق مخلفات سور المنطقة الأثرية

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