80 % للمعلم.. تفاصيل التوزيعة المالية لمحصلة مجموعات الدعم المدرسية

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل توزيع المتحصلات المالية الخاصة بمجموعات الدعم المدرسية بخصم 15% من رسوم الاشتراك بمجموعات الدعم من المتحصلات المالية لحساب وزارة المالية (الحساب الموحد)، بينما تحسب النسبة المتبقية كـ 100% ويتوزع كالآتي:

80 % للمعلم يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية للضرائب وغيرها.

و5% لنقابة المعلمين تورد للحساب المخصص لنقابة المعلمين عن طريق الإدارة التعليمية، و5% لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، و2% لصيانة وخامات تشغيل مكان انعقاد مجموعة الدعم على مسئولية كل من مدير الإدارة أو المديرية سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية والثانوية (بينما تحتفظ المدارس الخاصة والقومية بهذه النسبة):

1.5 % لمدير المدرسة من قيمة الحصيلة.

1.5 % للوكلاء الذين يتم اختيارهم للإشراف على مجموعات الدعم.

1.5 % للقائمين على الأعمال المالية والإدارية في المدرسة.

5 % للعمال الذين يتم اختيارهم للعمل في مجموعات الدعم.

5 % لمدير عام الإدارة التعليمية نظير الإشراف والمتابعة على مجموعات الدعم.

5 % للجهات المعاونة التي يتم اختيارها في أعمال المتابعة والإشراف على المجموعات.

1 % للمراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري) بالإدارة التعليمية نظير متابعة ومراجعة جميع الأمور المالية والإدارية لمجموعات الدعم في المدارس.

5 % لمدير المديرية التعليمية والجهات المعاونة نظير متابعة المجموعات تنظيمها والإشراف عليها للمراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري) بالمديرية التعليمية؛ نظير متابعة التحصيل والتوريد والإشراف على جميع الإدارات التعليمية.