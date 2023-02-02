الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

80 % للمعلم.. تفاصيل التوزيعة المالية لمحصلة مجموعات الدعم المدرسية

رضا حجازى
رضا حجازى

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل توزيع المتحصلات المالية الخاصة بمجموعات الدعم المدرسية بخصم 15% من رسوم الاشتراك بمجموعات الدعم من المتحصلات المالية لحساب وزارة المالية (الحساب الموحد)، بينما تحسب النسبة المتبقية كـ 100% ويتوزع كالآتي:

80 % للمعلم يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية للضرائب وغيرها.
و5% لنقابة المعلمين تورد للحساب المخصص لنقابة المعلمين عن طريق الإدارة التعليمية، و5% لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، و2% لصيانة وخامات تشغيل مكان انعقاد مجموعة الدعم على مسئولية كل من مدير الإدارة أو المديرية سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية والثانوية (بينما تحتفظ المدارس الخاصة والقومية بهذه النسبة):
1.5 % لمدير المدرسة من قيمة الحصيلة.
1.5 % للوكلاء الذين يتم اختيارهم للإشراف على مجموعات الدعم.
1.5 % للقائمين على الأعمال المالية والإدارية في المدرسة.
5 % للعمال الذين يتم اختيارهم للعمل في مجموعات الدعم.
5 % لمدير عام الإدارة التعليمية نظير الإشراف والمتابعة على مجموعات الدعم.
5 % للجهات المعاونة التي يتم اختيارها في أعمال المتابعة والإشراف على المجموعات.
1 % للمراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري) بالإدارة التعليمية نظير متابعة ومراجعة جميع الأمور المالية والإدارية لمجموعات الدعم في المدارس.
5 % لمدير المديرية التعليمية والجهات المعاونة نظير متابعة المجموعات تنظيمها والإشراف عليها للمراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري) بالمديرية التعليمية؛ نظير متابعة التحصيل والتوريد والإشراف على جميع الإدارات التعليمية.

الادارة التعليمية الاجتماعية الحوكمة الحساب الموحد الاشتراك الشهادة الاعدادية الرعاية الاجتماعية

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