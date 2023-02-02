وكيل «رياضة الغربية» يعلن عن خطة عمل المديرية خلال إجازة نصف العام

أعلن يسري الديب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن خطة عمل المديرية خلال إجازة نصف العام الدراسي بمختلف مراكز الشباب والهيئات بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، في بيان، اليوم الخميس، إنه من المقرر تكثيف كافة الأنشطة خلال إجازة نصف العام، مع تكليف فروع الشباب بتكثيف العمل داخل مراكز الشباب خلال الإجازة وموافاة المديرية بمخطط الأنشطة، بجانب استعدادات مراكز الشباب لتكثيف الفعاليات، وأضافت أنه سيتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمديرية ، وذلك في ظل اتجاه الوزارة للتوعية المستمرة بأهمية المشاركة لدى الشباب والنشء في كافة الأنشطة والفعاليات سواء الرياضية أو التثقيفية.

- لقاءات حوارية حول الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان بمراكز الشباب

وأوضح "الديب" ،أن أنشطة إجازة نصف العام بالإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني ستشهد عدد من اللقاءات الحوارية حول الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان بمراكز الشباب في "المحلة، الجعفرية، الدلجمون"، كما سيتم تنظيم لقاء موحد للتعليم المدني بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بالاضافة الى الإعداد للقاء حواري لأعضاء برلمان الشباب مع معالي المحافظ.

وأشار إلى استمرار الإدارة العامة للرياضة في تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بها المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، المشروع القومي للرواد، المشروع القومي للفتاة والمرأة، المشروع القومي للمعاقين، مركز تدريب التوحد، المشروع القومي للأيتام، خماسي كرة القدم للفتيات الف حلم الف بنت، بالإضافة إلى بدأ مشروع مراكز حياة كريمة بقرى زفتي.

و أفاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربي أن أنشطة أجازة نصف العام تتنوع في فعالياتها داخل الإدارة العامة للشباب حيث بدأ دوري مراكز الشباب بالانطلاق في تنفيذه داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى قيام بعض ورش العمل المختلفة من خلال برنامج "علمني حرفة" والذي انطلق منذ أسبوع، وأيضا قيام أندية التطوع بتنفيذ خططها داخل مراكز الشباب، مشيراً إلى تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية والتى تنطلق من خلال التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف أن هناك أيضا برامج للرحلات والمعسكرات للطلائع، حيث سيتم إطلاق رحلة الأقصر وأسوان من 2/10 حتى 2/16، وأيضا حضور الطلائع ختام المؤتمر الوطنى للنشء بالمدينة الشبابية بأبو قير وكل ما يتم تنفيذه وفقا للنشرة الواردة من وزارة الشباب والرياضة وتتضمن معايير الأولوية لأعضاء مراكز الشباب المتميزين بالأنشطة، ويتم الإعلان عن تلك البرامج من خلال المديرية والإدارات التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة.