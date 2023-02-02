ناقد مغربي عن أداء الأهلي أمام أوكلاند: الفريق منظم وأرفع القبعة لكولر

حلل أسامة البراوي، الناقد الرياضي المغربي، أداء النادي الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في افتتاحية مباريات مسابقة كأس العالم للأندية.

وقال البراوي، خلال عبر تطبيق "زووم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما قدمه فريق النادي الأهلي في فوزه على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من أداء كان متميزا، ونه فوجئ بالفريق واصفا إياه بـ"الفريق المنظم".

وأوضح أن يجب نرفع القبعة للسويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، الذي تفوق تكتيكيا وتقنيا على نظيره ألبيرت بيريرا، حيث تمثل تفوق العدد على الأطراف في مرحلة البناء الهجومي.

ونوه إلى أن لاعبي وسط ميدان الأهلي يتحركون طوال الوقت بكرة أو بدونها، فيما لعبت أوكلاند سيتي بتحفظ دفاعي مبالغ فيه وتركوا الكرة للنادي الأهلي، وبعد الهدف الأول لحسين الشحات اضطر الفريق النيوزيلندي للخروج من الدفاع فظهرت المساحات، ليسجل الأهلي الهدفين الثاني والثالث، وكان الهدف الثالث رائعا".

واختتم أن النادي الأهلي أثبت أنه ليس قوياً فقط على الصعيد المحلي، وإنما قادر على إقصاء نظيره سياتل الأمريكي في مباراة ربع النهائي السبت المقبل، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.