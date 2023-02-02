عروض المهرج تجذب زوار معرض الكتاب فى ثامن أيامه

جذبت عروض المهرج على المسرح الخارجي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، زوار معرض القاهرة، حيث تجمع الكثيرون حوله لمشاهدة العروض التي يقدمها.

شارك المهرج جمهور المعرض في عروضه، حيث اختار مجموعة من الأطفال والفتيات والشباب للمشاركة معه في العرض.

وفي البداية تعرف على أسماء المشاركين معه، وبدأ بعدها في تقديم عروضه التي نالت استحسان الحضور، وسط تشجيع كبير بالتصفيق.

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما أختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.