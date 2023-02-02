الخميس 02 فبراير 2023
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مصر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

جريدة الدستور

يتصدر البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، محرك البحث إذ ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الأول وذلك في الساعات الأخيرة، خاصة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية قد أعلنت انتهاء التصحيح ورصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2022/ 2023، وتم إعلانها بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

الآن.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023  في الاسكندرية بالإسم ورقم الجلوس

وسيتم الاعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول على الموقع الرسمى لمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس، عبر الدستور من هنا. 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول

- زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

- ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

- اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

- اختار نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم.

- قم بكتابة اسم الطالب رباعي.

- انقر فوق عرض النتائج.

- سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023 الفصل الدراسي الأول 

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 جرت على قدم وساق بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وفي السياق ذاته وكيل التعليم أنه سيتم تشجيع ودعم المتميزين بمكافاات كبيرة  في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية، وتكريم المتفوقين منهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتميز في الدراسة والأنشطة والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم وهو ما قد يشمل ضمهم مدراس للمتفوقين في الثانوية العامة  أو الفنية.

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية قد كشف أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 11 فبراير الجاري.

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