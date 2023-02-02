«القاهرة الإخبارية» تبرز تفاصيل انتصار الأهلي على أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب وفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بعنوان "رفع رصيده إلى 20 هدفا في مونديال الأندية.. أرقام من انتصار الأهلي على أوكلاند".
- أبرز التفاصيل في انتصار الأهلي على أوكلاند سيتي
واستعرضت قناة القاهرة الإخبارية خلال النقاط التالية أبرز الأرقام في انتصار الأهلي.
- الأهلي خاص أمام أوكلاند سيتي مباراته رقم 19 في كأس العالم للأندية.
- كولر هو أول مدرب سويسري يشارك في كأس العالم للأندية.
- حسين الشحات رابع لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 3 نسخ مختلفة في كأس العالم للأندية.
- للمرة الثانية يفوز الأهلي على أوكلاند سيتي في المونديال.
- الأهلي يحقق انتصاره السابع في إجمالي مشاركاته بالمسابقة.
- الأهلي رفع رصيده إلى 20 هدفا في مونديال الأندية.
- حقق الفوز بثلاثية نظيفة لأول مرة في البطولة.
- يعد بيرسي تاو ثاني لاعب أجنبي يسجل للأهلي في المسابقة بعد أمادو فلافيو.