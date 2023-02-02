«القاهرة الإخبارية» تبرز تفاصيل انتصار الأهلي على أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب وفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بعنوان "رفع رصيده إلى 20 هدفا في مونديال الأندية.. أرقام من انتصار الأهلي على أوكلاند".

- أبرز التفاصيل في انتصار الأهلي على أوكلاند سيتي

واستعرضت قناة القاهرة الإخبارية خلال النقاط التالية أبرز الأرقام في انتصار الأهلي.