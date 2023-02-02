الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: تأهيل 4466 كيلومتر من الترع لخدمة المنتفعين ضمن «حياة كريمة»

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم في 54 مركزا في نطاق 20 محافظة ، مضيفاً أن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وتدبير أراضي من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومتر بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 2951 كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1515 كيلومتر، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

كما قامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بني سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية"، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية".

كما كان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية 16 قطعة ، مراكز الشباب 14 قطعة ، المراكز الطبية 10 قطع ، الأسواق الحضرية 9 قطع ، المدارس 7 قطع ، وحدات الإسعاف 5 قطع ، الوحدات البيطرية 4 قطع ، وأيضًا ملاعب بـ 4 قطع .

الحماية من أخطار السيول الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الرئاسية حياة كريمة الصرف الصحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة الموارد المائية والري ظروف المعيشة مراكز الشباب

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