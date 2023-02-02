الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يتراجع بعد اعتراف الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ التضخم

الدولار
الدولار

انخفض الدولار اليوم الخميس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم مما أعطى الأسواق أملاً في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس المجلس جيروم باول، أمس الأربعاء، إن "عملية تخفيف التضخم بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع، وأن التخفيضات غير وشيكة.
ويعد بيان الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، والذي جاء في ختام اجتماعات استمرت يومين اتفق خلالها صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.

txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 2-2-2023


وتراجع الدولار بعد تصريحات باول. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 100.80 أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة عند 100.88، بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس. وجرى شراؤه في أحد التعاملات عند 0.7150 دولار بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.
كما بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار بعد أن قفز بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.

txt

بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة.. توقعات بزيادة الطلب على الدولار


وانخفض الدولار بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17.
وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتشير التوقعات إلى رفع كل منها لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار اليوم الخميس، وارتفع في أحدث التداولات 0.3 بالمئة عند 1.1023 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2392 دولار.

الدولار البنك المركزي الأمريكي محاربة التضخم أسعار الفائدة مؤشر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»