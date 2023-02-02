الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد أوكلاند.. موعد مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يبحث عشاق الساحرة المستدير وخاصة عشاق المارد الأحمر، عن موعد مباراة الأهلي وسياتل ستوندرز الأمريكي فى الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث تأهل النادي الأهلي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة إمريكا الشمالية “الكونكاكاف” في المباراة المقبلة في كأس العالم للأندية، ويستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير، موعد مباراة الأهلي و سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 

يلتقي الأهلي المصري، وسياتل ساوندرز الأمريكي، بطل الكونكاكاف يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز فى مونديال الأندية، عبر تردد قنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2022، كما تنقل قناة المغربية الرياضية المباراة عبر ترددها الأرضي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، واستطاع أن يحقق المركز الثالث (برونزية كأس العالم للأندية) 3 مرات، أعوام 2006 و2020 و2021.

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قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية 2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول ومحمد أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

خط وسط الملعب: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

المستبعدين من قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية 2022

استبعد كولر كلًا من "محمد الضاوي (كريستو) وأيمن أشرف ومصطفى مخلوف وبرونو سافيو" لأسباب فنية.

موعد مباراة الاهلى الاهلى سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية قائمة الأهلي أوكلاند سيتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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