اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير البترول للحديث عن معرض «إيجبس»

يعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإطلاق الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس" والمقرر عقده خلال الفترة من 13 – 15 فبراير 2023.

اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير البترول للحديث عن معرض «إيجبس»

يستهدف معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" خلال نسخته السادسة لعام 2023 والمُقرر إقامته خلال الفترة 13 إلى 15 فبراير 2023، مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، مع التطرق لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة، وهو ما يسهم في إعادة تشكيل الأسواق العالمية.

وتشمل أجندة "إيجبس 2023" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، جدول أعمال موسعا عبر مؤتمراته الخمسة، والتي تغطي بشكل مركّز المحاور الاستراتيجية، والفنية، والتمويل والاستثمار، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة في الطاقة.

يضم المؤتمر الاستراتيجي - المؤتمر الأول - والذي ينعقد على مدار يومين، مجموعة كبيرة من الوزراء وكبار المسئولين والمدراء التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة، وذلك لمشاركة الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا في إطار ثلاث ركائز أساسية وهي: الاقتصادات الجيوسياسية والعالمية، وتحول وحلول الطاقة، والجيل القادم من النظم البيئية للنفط والغاز والطاقة، كما يسلط المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة لدور شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية المستدامة.

وتشمل المناقشات التي يقودها الوزراء في المؤتمر الاستراتيجي مشاركة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بفلسطين المهندس ظافر ملحم، وزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية والرئيس القادم لمنظمة أوبك 2023 غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وأمين عام منظمة "أوبك"هيثم الغيص، والأمين العامّ لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت، والمدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط الدكتورة هدى بن جنة علال، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي يونس علي جيدي، وزيرة البترول والطاقات بالسنغال صوفي جلاديما، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حقّار، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ورئيس شركة بكتل إنيرجي بول مارسدن.