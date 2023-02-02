الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس لجنة تصنيع الدواء بالقاهرة: الصيادلة ملتزمون بقرار منع إعطاء الحقن فى الصيدليات

حقنة مضاد حيوي
حقنة مضاد حيوي

علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، على الطفل ضحية حقنة المضاد الحيوي في أسيوط، قائلاً: "أن أغلب صيادلة مصر ملتزمون بقرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات".

وأضاف  رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc، أنه يوجد 80 ألف صيدلية في مصر تقوم بدورها على أكمل وجه، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، لافتاً إلى أن ما يحدث من أخطاء حالات فردية لا يجب تعميمها.

وأوضح أن القانون المنظم لمهنة الصيدلة المادة 78، تنص على أن أي دخيل يسهل لدخيل على مزاولة مهنة الصيدلة عقوبته الحبس سنتين، وغرامة 2 مليون جنيه، بإحدى العقوبتين أو بالعقوبتين مع بعضهما.

وأشار إلى أن التحسس من الدواء قد يحدث بنسب تختلف من مريض لمريض ولا يمكن التنبؤ بهذه النسب، مشدداً على ضرورة  عدم الحصول على أي مضاد حيوي دون روشتة طبية.

وبين أنه لا يوجد مبرر لإعطاء مضادات حيوية في الصيدلية دون مبرر ، ولابد من منع إعطاء المضاد الحيوي بدون روشتة، معقباً: "ممتنع عن إعطاء الحقن في الصيدليات لأني لا أمتلك أدوات لإنقاذ المريض من الحساسية من المضاد الحيوي".

وأكد رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة ، أن الأدوية الموجودة في صيدليات مصر آمنه للغاية ولا يوجد أي أدوية مغشوشة  ويتم تأمينها بشكل كبير ويشرف عليها وزارة الصحة ، ولجنة تصنيع الدواء،  مطالباً بارتداء البالطو الأبيض داخل الصيدلية لجميع صيدليات مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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