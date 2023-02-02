بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن طلب التأشيرة السعودية برقم جواز السفر

قدمت السعودية العديد من الخدمات والتسهيلات للوافدين إليها، ضمن رؤيتها لعام 2030، ومن بينها الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر.

وقد خصصت وزارة الخارجيه السعودية منصة إنجاز السعودية التي تستطيع من خلالها الاستعلام عن حالة التأشيرة السعودية المقدم عليها للوصول إلى المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن طلب التأشيرة السعودية برقم جواز السفر

يمكنك حاليًا الاستعلام عن طلب التأشيرة السعودية برقم جواز السفر، وذلك من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات التي وفرتها وزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط (من هنا)، والقيام بكتابة البيانات المطلوبة:

1- رقم جواز السفر.

2- نوع التأشيرة التي تريد الاستفسار عنها سواء كانت تأشيرة زيارة أو عمل أو خاصة أو حج أو عمرة، كما توفر أيضًا الاستعلام عن تأشيرات زياة الأعمال أو الزيارة السياحية أو الزيارة العائلية.

3- جنسية طالب التأشيرة.

4- الجهة القادم منها.

الخدمات المتوفرة على منصة التأشيرات

توفر منصة التاشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية العديد من الخدمات سواء للمقيمين داخل المملكه العربية أو الوافدين إليها، ومن ضمن الخدمات التي توفرها المنصة:

1- طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج.

2- مقدم خدمات صحية خارج المملكة.

3- استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية.

4- التأكد من إصدار الشهادة الصحية.

كما توفر العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنيين داخل المملكة العربية السعودية، كالحصول على العديد من الطلبات التي توفرها وزارة الخارجية السعودية من خلال المنصة، والتي يحتاج إليها المقيم داخل المملكة، فمن خلالها يمكنك الحصول على:

طلب زيارة شخصية.

طلب تمديد تأشيرة العودة.

التفويض على تأشيرة.

التفويض على تأشيرة عمل (مُساند).

تصديق الطلبات للأفراد.

كما توفر منصة التأشيرات العديد من الخدمات التي يحتاج الزائر إلى المملكة العربية السعودية، كموقع وزارة الخارجية لمعرفة المستجدات في إصدار التأشيرات والمتطلبات لدخول المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا عن تأشيرة المرور للزيارة والتي تصدر بشكل مجاني وفوري وتتيح للمستفيد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام، وتمتد صلاحيتها إلى مدة ثلاثة أشهر.

كما أعلنت الخارجية السعودية عن أنه يحق لحاملي هذه التأشيرة التنقل في المملكة العربية السعودية، وحضور الفعاليات السياحية التي تقام بالمملكة، بالإضافة إلى أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.