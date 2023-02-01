الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بقيادة النجمة يسرا.. تعرف على لجنة التحكيم الرئيسية لبرنامج الدوم

يسرا
يسرا

بدأت، مساء الأربعاء، الحلقة الاستثنائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة دي إم سي، وهو البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تكشف حلقة اليوم عن الأسماء المتأهلة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرئيسية للدخول لاختبارات الدقيقة الواحدة بداية من غدٍ الخميس.

لجنة تحكيم التمثيل في الدوم

من المقرر أن تتكون لجنة تحكيم التمثيل في المرحلة الرئيسية من برنامج الدوم من النجمة الكبيرة يسرا والمخرجة كاملة أبوذكري والمخرج بيتر ميمي وتبدأ اللجنة أعمالها بداية من غدٍ الخميس.

وواصل «الدوم»، خلال حلقة الجمعة الاحتفاء بقصص نجوم الفن، فقدم البرنامج مسيرة النجم أحمد حلمى، التى بدأها من مدينة بنها، وجاء فى التقرير: «من صغره الفن مأثر فى أحمد حلمى وده خلاه ماجبش مجموع حلو فى الثانوية العامة، وفى يوم والدته قرأت إعلان فى الجورنال عن اختبارات معهد الفنون المسرحية، وطار من بنها إلى القاهرة وافتكر حلم الطفولة. حلمى شاف من اللى خارجين من المعهد مستقبله، وفى قسم الديكور اتقبل وبقى مهندس ديكور قد الدنيا، واشتغل مخرج برامج أطفال، وقال لمخرج زميله عاوز أعمل حوار مع طفل، ولما شافته سناء منصور ضحكت وطلبت منه برنامج من ٣٠ حلقة يُقدم فى رمضان، وكان برنامج (لعب عيال)، أنجح البرامج الخاصة بالأطفال، وكان ترند وقتها وسابق زمن الترندات، واختاره شريف عرفة للمشاركة فى فيلم (عبود على الحدود)، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية».

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