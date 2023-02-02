الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة مصاحبة بطقس بارد فى الفيوم

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، منذ قليل،  سقوط أمطار خفيفة فى أماكن مختلفة بقرى ومراكز المحافظة، وطقس شديد البرودة.

 

واستعدت محافظة الفيوم بكافة قطاعاتها لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة ظروف الطقس السئ التى قد تحدث خلال الموسم.

 

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، خطط التعامل مع موجات سقوط الأمطار، وظروف الطقس السيء حال حدوثها.

 

 وشدد، على ضرورة متابعة مجالس المدن ومسئولي الري، لنشرات الأرصاد الجوية ومؤشرات السيول أولاً بأول، والاستعداد التام لمواجهة أى تغيرات مناخية، وكذلك التأكد من جاهزية المعدات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر، ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه أولاً بأول، بالتزامن مع أعمال التطهير المستمر للترع والمجاري المائية والمصارف والأبحر.

 

ولفت المحافظ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري لحلها، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.

سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظة الفيوم
سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظة الفيوم
سقوط أمطار خفيفة الفيوم طقس بارد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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