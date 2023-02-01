الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل تفتيش منزل الرئيس بايدن في ديلاوير

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول تفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منطقة "ديلاوير"، من قبل وزارة العدل الأمريكية.

التفتيش يتم في إطار التعاون الكامل من الرئيس مع وزارة العدل

وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، في مداخلة عبر "سكايب"، مع "النشرة الإخبارية"، إن هذا التفتيش يأتي في إطار التعاون الكامل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفريقه المعاون ومحاميه الذي أكد أن هذه العملية تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الرئيس ولم يعلن عنها حتى لا يحدث التجمهر من الصحفيين أمام منزله.

وأشار إلى أن هذا هو المنزل الثاني للرئيس بايدن، والذي يتم تفتيشه ويقع في "ديلاوير" وهذا بخلاف منزله الأصلي، موضحًا أن هذا المنزل مخصص للإجازات وكان آخر يوم كان فيه "بايدن"، من 20 إلى 23 من يناير الماضي، وتعد هذه هي العملية الثالثة الخاصة بتفتيش أماكن تواجد “بايدن”، في يناير ونوفمبر الماضي وتفتيش مكتبه خارج البيت الأبيض والذي عثر به على وثائق سرية.

وأكد جبر أن الحزب الديمقراطي، يقف مع رئيسه ولكن هناك بعض الانتقادات التي قالت إن هذا الأمر يحرج الرئيس والحزب والدولة، خاصة أنهم يرون أن هذا الأمر يؤثر على شعبية الرئيس وثقة الشعب، مشيرًا إلى أن تعاون الرئيس اليوم مع المفتشين من باب تبيض الوجه وإظهار أنه متعاون.

القاهرة الإخبارية تفتيش منزل جو بايدن ديلاوير وزارة العدل التفتيش مخصص للاجازات الحزب الديمقراطي

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