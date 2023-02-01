إيرباص و«الخطوط القطرية» توقّعان اتفاقاً «رضائيًا» لحل الخلاف

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات وشركة "الخطوط الجوية القطرية"، الأربعاء، أنّهما توصّلتا إلى اتّفاق "رضائي ومقبول للطرفين" ينهي الخلاف بينهما حول أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات "إيه 350" التي تملكها الشركة الخليجية.

وقالت إيرباص في بيان: إنّ "تفاصيل الاتفاق سرية وسوف ينهي الطرفان الآن إجراءاتهما القضائية".

ورفعت الشركة القطرية دعوى قضائية في بريطانيا ضد إيرباص بعدما أوقفت استخدام جزء من طائراتها من طراز "إيه 350" بسبب هذه الأضرار التي قالت إنّها تهدّد سلامة الطيران، وهو ما نفته إيرباص.

تفاصيل الشكوى القطرية

تعلقت الشكوى القطرية بأضرار بالسطح المطلي ونظام مكافحة الصواعق الأساسي في طائرات "إيه350".

وأوقفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ما لا يقل عن 29 طائرة من هذا الطراز بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتقر أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، والمدعومة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بوجود عيوب تتعلق بالجودة في جزء من أسطول "إيه350"، لكنها تؤكد أن طائرتها الأبرز للمسافات الطويلة آمنة.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إن إيرباص سعت إلى ممارسة نفوذها على وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (إياسا) من خلال تزويد الوكالة بوثيقة "إرشادات توضيحية".

ويقول خبراء العلاقات العامة إن هذا النوع من الوثائق يضم مجموعة من نقاط الحوار التي يمكن استخدامها للإجابة على استفسارات وسائل الإعلام وكذلك في المحادثات رفيعة المستوى.

وأبلغت شركة الطيران المحكمة "إيرباص سعت ويبدو أنها نجحت في ممارسة نفوذها على الوكالة الأوروبية".

وقال متحدث باسم إيرباص إنها اتبعت جميع الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإبلاغ الوكالة بموقفها، "وهو أمر طبيعي وملائم تماما".

وذكر متحدث باسم الوكالة أنها "قامت بالتنسيق مع شركة إيرباص على نطاق محدود فقط لضمان الدقة الفنية" الخاصة بالإرشادات التوضيحية الخاصة بها.