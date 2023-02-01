الأمطار تضرب كفر الشيخ.. واستمرار أعمال سحب المياه بـ 12 مدينة

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وبقرى المركز، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة مياه الأمطار خلال الفترة الحالية، بعد تعرض المحافظة لأجواء ممطرة، وجاري رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، بالتوازي مع رفع المياه بنطاق قرى مركز كفر الشيخ، مع أعمال حملات النظافة اليومية.

وتمكنت مجالس مدن “كفر الشيخ، و بيلا، وقلين وبرج البرلس ومصيف بلطيم، وبلطيم، والحامول، ودسوق، وسيدي غازي، وسيدي سالم، ومطوبس، والرياض”، اليوم الأربعاء، من رفع مياه الأمطار التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بسبب هطول أمطار تراوحت قوتها بين المتوسطة والغزيرة، إضافة لتسليك البيارات والبلاعات.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، التي شهدها المصيف اليوم، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، و صفايات المطر.



كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة، ومن الطريق الدولي، كما تابع أعمال النظافة، ورفع كفاءة صفايات الأمطار.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ورؤساء القري رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمدينة لمواجهة موجة الشتاء الحالية ، موجهاً رؤساء القرى برفع جميع المياه الناتجة عن موجه الشتاء الحالية والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ميدانياً استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بكافة الشوارع والميادين بالمدينة والقرى والمناطق المنخفضة والقريبة من التجمعات السكانية والأكثر سخونة بالقرى، الشيخ مبارك والساحل القبلي والشهابية والربع وبر بحري والزهراء.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على نظافة الشوارع ورفع كافة المخلفات، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، ودفعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، بمعدات الوحدات المحلية من سيارات وجرارات لشفط وكسح مياه الأمطار، وإزالة آثارها من الشوارع بالمدينة والقرى.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد والتعامل مع مياه الأمطار بشوارع المدينة أول باولا وجاري العمل بكافة الشوارع والمناطق لحين الانتهاء من هذه الأجواء.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق مع جهاز النظافة والتجميل أعمال رفع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الإمطار، وبصفة خاصة أمام المستشفيات وفتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول ، ورفع كل مخلفات المطر من محيط المدارس والمصالح الحكومية، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع أحمد عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة، ومياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي، لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، استمرار أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار أول بأول بشوارع المدينة، وحول المصالح الحكومية، إضافة لرفع مياه الأمطار بالقرى.

وتابع اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، كسح ورفع مياه الامطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى مركز ومدينة مطوبس، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، كما تفقد قرية برمبال وقرية منية المرشد والتقت ببعض المواطنين، واستمع لشكواهم.

وتابع اللواء هاني يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وعمليات رفع وشفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أول بأول.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن الـ14، ومديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.