تأخيرات القطارات تصل إلى 120 دقيقة على خط «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء؛ نظرًا لأعمال التطوير على بعض الخطوط، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

وكان قد اعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات وحيث اشتمل المشروع الذي تم الانتهاء منه وفقا لقياسات الجودة العالية على تنفيذ كوبرى علوي بطول 1.5 كم وبعرض 12 م (ثلاث حارات مرورية) لكل اتجاة بإجمالى 24 م بالاضافة إلى التوسعة السطحية يمين ويسار الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م وذلك للمساهمة في تخفيف الزحام عند منطقتى عرب الرمل وأجهور الرمل ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

صرح الفريق مهندس وزير النقل بأن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء 10 كباري، 9 كبارى علوية وكوبري.