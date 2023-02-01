الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراءات لحماية طريق الكورنيش خلال الطقس السيئ بالإسكندرية

صدادات رملية بطريق
صدادات رملية بطريق الكورنيش

اتخذ حي الجمرك بالإسكندرية، إجراءات لحماية طريق الكورنيش من الطقس السيئ وارتفاع الأمواج، بوضع أجولة من الرمال والتي تعمل كمصدات لأمواج البحر، ومنع تآكل أجزاء من الطريق خلال النوة.

وتابعت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أعمال وضع الأجولة الرملية على الكورنيش، مع تواجد الإدارات المعنية بالحي.

وعلى صعيدٍ آخر، أزالت إدارة الكهرباء بالحي خطورة داهمة بعامود إنارة عقب ميله، وتثبيث آخر فور سقوطه بنطاق حي الجمرك، بسبب شدة الرياح بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا عن ميل عمود إنارة أمام قسم اللبان على فيدر الترام، و توجه فنيين الحى على الفور للمكان وتم فصل التيار عن العامود وتم التنسيق مع هيئة ترام المدينة لفصل التيار عن الفيدر المغذى للترام وتم التعامل حتى تم إنزال العامود على الأرض بأمان وإزالة الخطورة وتأمين الكابلات.

صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
صدادات رملية بطريق الكورنيش
حي الجمرك الإسكندرية صدادات رملية نوة الكرم سقوط عمود إنارة الطقس السيء

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