الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 468 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

أدوية بيطرية
أدوية بيطرية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 468 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمراكز المحافظة.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على  18مركز وعيادة بيطرية منهم 5 بدون ترخيص، ورصدت اللجان عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 468 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

التحفظ يونيفرسال عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية بالغربية

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