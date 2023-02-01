الشباب والرياضة والصحة بمطروح تنظمان ندوات تثقيفية عن العادات الصحية السليمة

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة في مطروح بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمطروح (إدارة الإعلام السكانى والتثقيف الصحي) ندوة عن العادات الصحية السليمة والخاصة بسن المراهقة ومقاومة الأنسولين وسوء التغذية بمركز شباب مطروح بحضور الدكتور وليد رفاعي مدير عام المديرية وأميرة منير وكيل المديرية للشباب.

وخلال الندوة تم التعريف بسوء التغذية ومدى خطورتها على صحة الشباب وأضرار الأمراض مثل مقاومة الأنسولين ومدى خطورته.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.

ندوات تثقيفية عن العادات الصحية السليمة

ندوات تثقيفية عن العادات الصحية السليمة

ندوات تثقيفية عن العادات الصحية السليمة

ندوات تثقيفية عن العادات الصحية السليمة