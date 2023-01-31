كان قاصد باب كريم.. كشف لغز مقتل عامل دليفري في مركز الزرقا

ألقت أجهزة البحث الجنائي بدمياط القبض على المتهمين بقتل عامل دليفري في مركز الزرقا بقصد سرقة دراجته النارية.

كشفت التحريات قيام مجموعة من الخارجين على القانون باتخاذ منزلا بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط مخبأ سري لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

على الفور تشكلت فرقة أمنية بمشاركة قسم شرطة الزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ لمداهمتهم، وأسفرت تلك الحملة من ضبط الجناة، فضلا عن كشف تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد مقتل شخص يدعي محمد ز، مقيم بقرية كفر الزهراء التابعة لمركز كفر سعد، ويعمل عامل دليفري وذلك عقب قيام مجموعة من الخارجين علي القانون باعتراضه بغرض سرقة دراجته البخارية غير أنه حاول مقاومتهم حتي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة.