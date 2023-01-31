الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يدين التفجير الانتحارى بمسجد بيشاور فى باكستان

التفجير الانتحاري
التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للتفجير الذي استهدف مسجدًا في المقر العام للشرطة الباكستانية في بيشاور وأسفر عن سقوط 100 قتيل على الأقلّ.

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنّ هذا الاعتداء مأساوي ومفجع، وشددت على أنّه لا يمكن تبرير الإرهاب، واستهداف أشخاص في دور للعبادة أمرٌ لا يُغتفر، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وكان 300 إلى 400 شرطي يؤدّون الصلاة في المسجد الواقع داخل المقرّ العام الخاضع لحراسة مشدّدة حين دوّى الانفجار.

وأظهرت لقطات مصورة حية أشخاصًا يهرعون إلى المستشفيات للتعرف على القتلى ورعاية الجرحى.

وقال قائد الشرطة المحليّة إنّ الهجوم أتى ردًّا على عمليات شنّتها الشرطة مؤخّرًا ضدّ جماعات مسلّحة.

وتقول السلطات إنها لا تعرف "كيف تمكن الانتحاري من دخول المنطقة المحصنة بسلسلة من نقاط التفتيش التي يحرسها أفراد من الشرطة والجيش".

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وقال وزير الدفاع خواجة آصف، إن الانتحاري كان يقف في الصف الأول من صفوف المصلين عندما نفذ التفجير.

وتقع بيشاور على أطراف أراضي قبائل البشتون، وهي منطقة تعج بأعمال العنف منذ عقدين. 

وازدادت الهجمات على مراكز الشرطة ودورياتها ونقاط التفتيش التي تنصبها في مدينة بيشاور الواقعة على بُعد حوالي 50 كيلومترًا من الحدود مع أفغانستان، منذ استعادت حركة طالبان السلطة في كابول في أغسطس 2021 في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

البيت الأبيض مجلس الامن القومي الامريكي باكستان تفجير مسجد بيشاور ادانه

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وائل لطفي

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