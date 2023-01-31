ميناء دمياط يحتفل بوصول ناقلة الغاز رقم 500 لمحطة الإسالة

قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمحطة إسالة الغاز التابعة لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط رافقه خلالها اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة ، شارك خلالها فى الاحتفال الذى أقامته الشركة بمناسبة وصول ناقلة الغاز رقم 500 التى تستقبلها المحطة منذ بدء تشغيلها عام 2005 ، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة برفقة قيادات الشركة بالصعود على متن ناقلة الغاز ( HOEGH GIANT ) والتى ترفع علم سنغافورة للترحيب بربان السفينة وطاقم العمل بها وقدموا لهم درع الشركة احتفاءاً بتلك المناسبة .

ومن جانبه نقل اللواء بحري أحمد حواش تهنئة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتلك المناسبة ، وأكد على توجيهاته باستمرار التنسيق بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي لضمان انتظام وتطوير حركة التشغيل بالمحطة التى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بالشرق الأوسط، لما لذلك من أهمية كبرى للجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية .

ومن جانبها أشادت قيادات شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بمشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء فى هذا الحدث الهام ، وقاموا بتقديم درع الشركة عرفاناً منهم بدوره وتوجيهاته لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام العمل بالمحطة.

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31451 طن تشمل: 12892 طن يوريا و100 طن خميرة و4903 طن اسمنت و 2331 طن رمل و 11225 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23438 طن تشمل : 12552 طن قمح و 1009 طن ذرة و 3250 طن زيت طعام و 4757 طن ابلاكاش و 399 طن صويا و 1111 طن حديد و 360 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 235 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 982 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4909 حاوية مكافئة.