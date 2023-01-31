الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تابع د.عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ببا في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، ورافقه خلال الزيارة مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا وعدد من التنفيذيين بالوحدة المحلية.

وتفقد نائب المحافظ  سير الأعمال الجاري تنفيذها بعدد من مشروعات قطاع الصحة، والتي شملت مشروع  الوحدة الصحية بقرية جبل النور(إحلال وتجديد)، ومركز طب الأسرة بقرية العجرة "إنشاء جديد"، لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، والدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن عدد من المشروعات يتم تنفيذها في قطاع الصحة، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان.

وتضمنت الزيارة متابعة الإنشاءات الجارية بمشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية جبل النور، والذي سيضم مركز تنظيم أسرة وورشا للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، كما يستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم.

إضافة إلى متابعة الموقف الحالي لأعمال تطوير ورفع كفاءة مشروع الصرف الصحي بقرية جبل النور، ،ويشمل إنشاء محطة رفع صرف صحي وشبكات أرضية ، لتخدم القرية وتوابعها، وذلك ضمن العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة محافظ بني سويف مشروعات قطاع الصحة التنفيذيين

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