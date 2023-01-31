الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يتابع عمليات استكشاف وحصر الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنية بعمليات الاستكشاف والحصر التصنيفي للأراضي على مستوى الجمهورية.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حالياً في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي تتطلب تدقيق عمليات استكشاف وحصر وتصنيف الأراضي في المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وتحديد المساحات الصالحة للزراعة بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خاصة في ظل التحديات التي تواجه ملف الغذاء عالمياً ومحلياً.
ووجه وزير الزراعة بضرورة توزيع المهام والأدوار للهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة والمعنية بعمليات الاستكشاف وحصر الأراضي وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة واللازمة لتنفيذ هذه المهام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من الوزارات والجامعات المصرية بما يسهم بشكل فعال فى إحداث التوازن والتكامل بين جهات الدولة المختلفة والوصول إلى نتائج مدققة بشأن دراسات تحديد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع ، نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة سواء في إنشاء البنية التحتية أو محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح الصحراء من أجل تدعيم ملف الأمن الغذائي.

وزير الزراعة يتابع عمليات استكشاف وحصر الأراضي الصالحة

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