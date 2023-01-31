تساقط ثلوج وأمطار غزيرة على الإسكندرية ومتابعة ميدانية بنطاق الأحياء

واصل الطقس السيئ لنوة الكرم، اجتياح مدينة الإسكندرية لليوم الثاني، حيث تساقطت الثلوج على مناطق العامرية غرب الإسكندرية، فضلا عن هطول الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء عروس المتوسط.

وشهدت أحياء الإسكندرية اليوم، سقوط أمطار غزيرة متواصلة، صحبها نشاط شديد في حركة الرياح، وتساقطت حباد البرد بمناطق غرب المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالأحياء التعامل مع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم بنطاق أحياء العجمي والعامرية أول والعامرية ثان، وتواجد جميع الإدارات المعنية من المتابعة الميدانية والأزمات والصرف الصحي ونهضة مصر والأجهزة التنفيذية لمتابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الأحياء.

من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات «نوة الكرم» والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

واوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وتابع اللواء محمد الشريف تمركزات سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 205 محطة رفع ومعالجة، مع استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة على مدار الساعة خلال النوة.

وناشد رئيس شركة الصرف الصحي المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رسايل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث من المتوقع وجود تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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