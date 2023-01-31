الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مسؤولة بمعهد النقل الدولي تكشف مميزات منظومة التاكسي الذكي بالعاصمة الإدارية

التاكسي الذكي
التاكسي الذكي

قالت الدكتورة أية الجارحي، مساعد عميد معهد النقل الدولي، إن التاكسي الذكي سوف يكون وسيلة نقل للربط بين النقل الجماعي و منظومة التاكسي، حيث سيكون هناك وسيلتين للنقل الجماعي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، 20 أتوبيسا يعملون بالغاز، و30 أتوبيسا يعملون بالكهرباء، مع منظومة التاكسي الذكي للعاصمة.

 

وأضافت مساعد عميد معهد النقل الدولي،، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن منظومة التاكسي الذكي تشبه المنظومة التي تم العمل بها بشرم الشيخ خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، موضحة أن المنظومة تعمل بالعاصمة الإدارية بنحو 145 تاكسي، مشيرة إلى أن هذا التاكسي مربوط بمنصة إلكترونية تابعة للشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطرق، موضحة أن الدفع به يكون إلكترونيا ولكن ليس من خلال تطبيق، وإنما من خلال جهاز مثبت داخل التاكسي، استعدادًا للمشروع المستقبلي، وهو منظومة الكارت الموحد للنقل الجماعي في مصر .

- موعد انطلاق منظومة التاكسي الذكي 

وأوضحت مساعد عميد معهد النقل الدولي، أن أهم مميزات التاكسي الذكي المراقبة بكاميرات داخلية وخارجية بالتاكسي، وبها أمان كامل للمواطنين، منوهة بأنه سيتم بدء تشغيل التاكسي خلال عام، حيث يتم تجميعها وتصنيعها داخل مصر، مشيرة إلى أنه يمكن طلب التاكسي من خلال خط ساخن سيتم الإعلان عنه أو إيقافها بشكل عادي أثناء مرورها بالشوارع، وعن موعد صدوره، مشيرة إلي أن وزير النقل أقر أنه سيكون خلال عام.

 

التاكسي الذكي العاصمة الإدارية الجديد الكارت الموحد النقل الدولي شبكة الوطنية الموحدة منصة إلكترونية وزير النقل

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