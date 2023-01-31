المشدد والغرامة لعاطل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازته مواد مخدرة ، والحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج ، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

بداية الواقعة ، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الزقازيق الكلية،" صلاح م ا" مقيم نطاق مركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش.

وتبين من أمر الإحالة ضبط النقيب محمد توفيق، معاون مباحث كفر صقر، المتهم بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته على سلاح نارى فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو الحشيش المخدر، بقصد الاتجار والتربح، والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.