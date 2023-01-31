برلمانية: الدول أصبحت تسارع لتعميق وتطوير علاقاتها مع مصر

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي، والذي عكس قوة العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن جميع الدول أصبحت تبحث تطوير علاقاتها مع مصر، باعتبارها دولة رائدة في الشرق الأوسط.

وقالت السيد، في تصريحات لها، إن مصر تنتهج سياسات متوازنة في علاقاتها الخارجية، ولذلك تجمعها علاقات متوازنة مع القوى العظمى من دول العالم وبقية دول المنطقة، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في الملف الخارجي، والذي عاد على مصر بنتائج إيجابية على مستوى الملفات الاقتصادية والسياسية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي، والذي جاء عقب جولة لدول وسط آسيا، مهم الداللة والتوقيت، خاصة في ظل عالم يموج بالصراعات التي أصبحت تأخذ منحنى تصاعديًا، مشيرةً إلى أنه أصبح من الضروري تقوية علاقتنا بجميع بلدان العالم.



ونوهت النائبة صبورة السيد بأن اللقاء كان فرصة للتأكيد على موقف مصر الثابت من بعض القضايا الدولية، والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الوصول إلى حل عادل بتقسيم الدولتين على حدود 1967، وذلك كأولى الخطوات لعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، إضافة إلى ملف سد النهضة، والتشديد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.



وأشادت عضو مجلس النواب بموقف وزير الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر، والذي أشاد بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لتعزيز ملف الحقوق والحريات وتمكين المرأة وكذلك خطوات الدخول في الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي.