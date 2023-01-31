الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مسؤول في «ميتا»: الذكاء الاصطناعي أدى إلى نهضة في البحث والتطوير المؤسسي

جوجل
جوجل

قالسؤول بشركة "ميتا"، إن الذكاء الاصطناعي أدى إلى نهضة في البحث والتطوير المؤسسي في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التكنولوجيا، وفقا لموقع "زد نت" الدولي المعني بالتكنولوجيا.

أشار كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، يان ليكون، إلى أن  قوة عصر التعلم العميق للذكاء الاصطناعي قادت إلى شيء من النهضة في البحث والتطوير المؤسسي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ولفت ليكون، خلال اجتماع صغير للصحافة والمديرين التنفيذيين عبر Zoom، إلى أنه “كان لنوع التقنيات التي كنا نعمل عليها تأثير تجاري أكبر بكثير ، وأوسع نطاقًا بكثير، ما كان عليه الحال في العصور السابقة للذكاء الاصطناعي هذا الشهر، والنتيجة هي أنها اجتذبت الكثير من تمويل الأبحاث وتسببت في الواقع في تجديد أبحاث الصناعة".

وقال إن "هذا الانبعاث للبحث والتطوير في الشركات يحدث، لأن احتمالية ما قد يحدث في المستقبل، وما يحدث في الوقت الحاضر، بفضل تلك التقنيات، أمر عظيم".

Meta Facebook البحث والتطوير التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات صناعة التكنولوجيا

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