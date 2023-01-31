محمد الباز يناقش موسوعة «القتلة» فى معرض القاهرة للكتاب.. اليوم

يحل الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في ضيافة فعالية جديدة من فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الإعلامي الدكتور محمد الباز

تعقد الندوة في الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء، بقاعة ملتقى الإبداع، صالة بلازا “1” وذلك ضمن محور “كاتب وكتاب” بمعرض القاهرة للكتاب، لمناقشة موسوعة “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان"، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويناقش الموسوعة كل من الكاتبين ثروت الخرباوي، وخالد عكاشة، ويديرها محمد عبد العزيز.

التحالف المدنس - المضطربون نفسيا يقودون الإخوان

وفي مقدمة موسوعة “القتلة”، نقرأ: ترك حسن البنا خلفه زلزالا هائلا، فقدت الجماعة بمقتله اليد التى تجمع، فمن بين ما كانت تعمل الجماعة من خلاله، أنهم كانوا يختلفون مع مرشدهم لكنهم لم يكونوا يختلفون عليه، وهو تقريبا ما جعل الجماعة متماسكة، لكن برحيله تبدل الحال، فالميراث الذى تركه خلفه كان كبيرا ومتشابكا ومعقدا ومربكا ومرتبكا.

صحيح أن أعضاء جماعة البنا كانوا معتقلين ومشردين ومتربصين ببعضهم البعض، لكنهم كانوا فى النهاية ورقة – كما هم دائما – مرشحة لأن تلعب بها أى سلطة، ولأنها جماعة براجماتية تجيد تقديم نفسها، فقد استعادت بعضا من قوتها، ومنحها الملك فاروق الذى كان يريد أن يواجه الوفد بعضا من القوة استطاعت أن تستعيد به بعضا مما فقدته بعد مرشدها الأول.

موسوعة القتلة في معرض الكتاب

قدر الجماعة وقدرنا معها أنها بعد حسن البنا تولى أمرها ما يمكننا اعتبارهم مضطربين نفسا وبشكل كامل، ولأن هذا كان حالهم فقد دخلوا فى صدامات مع السلطة ومع المجتمع لم تنته حتى الآن.

يشار إلى أن الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بجوار مسجد المشير طنطاوي، في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار “على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع".

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة، وشخصيتا المعرض الرئيسيتين: الشاعر الراحل صلاح جاهين، بينما كاتب الأطفال كامل الكيلاني شخصية معرض كتاب الطفل، والذي خصصت له قاعة كاملة مستقلة بمفرده، تضم إلي جانب أجنحة دور نشر كتب الأطفال، أنشطة متنوعة من ورش الحكي والرسم وغيرها.